هل تتسبب صواريخ واشنطن بحرب عالمية ثالثة؟

"هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى والتي يبلغ مداها 300 كيلومتر" هذا ما أكده مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

لماذا بايدن غير جاهز لتقديم هذه الصواريخ؟ لتجنب "الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة" بحسب البيت الأبيض.. وفيما تتحدث واشنطن عن أسبابها, يؤكد مراقبون عدم قدرة واستعداد أمريكا على الاستمرار بالتسليح لاسباب عديدة أبرزها ضرورة حل المشاكل الداخلية والتي تتفاقم أكثر فأكثر وأيضا عدم الجهوزية الأميركية في الرهان المستمر على دعم كييف نظرا لعدم فائدة هذا الدعم لا سياسيا ولا أمنيا وبالأخص اقتصاديا . سنسأل اكثر اليوم مشاهدينا عن واشنطن..

ماذا تريد بعد من كييف وما هي الرؤية الأميركية للصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب؟

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