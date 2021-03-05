هجمات الحوثيين على السعودية تفشل خطة بايدن؟

رغم تكشف أنباء الحراك الديبلوماسي الذي شهدته سلطنة عمان بين ممثلين عن جماعة الحوثي ومسؤولين أمريكيين لإنهاء الحرب،

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع شن هجوم جوي كبير بواسطة خمس طائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط بالسعودية مؤكدا ضرب الأهداف بدقة.

التحالف العربي نفى من جانبه وقوع إصابات، مشيرا إلى إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب الأراضي السعودية واعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلق نحو جازان.

إلى ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بسبب هجماتهم على السعودية والعمل مع كل الأطراف المعنية، مؤكدة أنه لا حل عسكريا في اليمن.

فما هي رسائل الحوثيين من وراء تكثيف الهجمات على الحدود السعودية؟ وما خطط الرياض للتعامل مع التصعيد المستمر؟

Your browser does not support audio tag.