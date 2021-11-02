معارك إثيوبيا.. هل تسيطر قوات تيغراي على أديس أبابا؟

عقب تهديد جبهة تحرير تيغراي بالزحف نحو أديس أبابا، الحكومة الاثيوبية تعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، وتدعو سكان المدينة للاستعداد بالأسلحة للدفاع عن الأحياء التي يقيمون فيها.

Your browser does not support audio tag.

وفي المواقف الدولية حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان جبهة تحرير تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا أو محاصرتها، وحضها على إجراء محادثات بدلا من ذلك.

فيما رأى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحشد القائم من السلطات الإثيوبية سيجرّ البلاد إلى حرب أهلية، كاشفا عن قلق الاتحاد من اعلان حالة الطوارئ؟