مدخل إلى التعاليم الباطنية. التنجيم والأبراج وعلم الأعداد نموذجا

سيرغي باخوموف - دكتور في العلوم الفلسفية، رئيس الرابطة الدولية لباحثي الاتجاهات الباطنية والروحانية في الفلسفة والديانات.

باخوموف أستاذ مساعد بكلية الفلسفة في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية - قسم الدراسات الثقافية في الشرق. يحاضر عن الفلسفة الشرقية ضمن منهاج الفلسفة القديمة وفلسفة القرون الوسطى، وكذلك عن نشأة وتشكل التقاليد الفلسفية الكلاسيكية في الشرق والغرب.

يشرف باخوموف على إصدار الطبعة السنوية من سلسلة المقالات العلمية "آزياتيكا"، ويساهم في تنظيم المؤتمرات الدولية حول موضوع "الحركات الباطنية والروحانية في النظرية والتطبيق". أصدر عشرين مجموعة من المقالات العلمية.. وحرر وترجم أكثر من عشرين كتابا من سلسلة "الاستشراق" الصادرة عن دار "ناؤوكا" العلم.

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