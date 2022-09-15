ما فحوى رسالة حركة حماس للرئيس بوتين؟
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لـRT:
- عمليات الإعدام اليومية والاعتقالات وهدم المنازل ضرب لإمكانية قيام دولة فلسطينية
- سلمنا الوزير لافروف رسالة إلى الرئيس بوتين
- العلاقة بين الشعب الفلسطيني وروسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي راسخة وقوية
- زيارتي إلى موسكو سياسية بامتياز وبعض الأطراف الغربية حاولت ثنينا عن القيام بها
- روسيا يمكن أن تقوم بأدوار عدة فيما يخص القضية الفلسطينية
- روسيا سبق أن استضافت الفصائل الفلسطينية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية
- حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعملان في غرقة عمليات مشتركة ونحن على رأسها ويجمعنا تفاهم استراتيجي
- لا نجد حرجا من تأكيد دعم إيران لحركة حماس على مختلف الأصعدة
- يجب أن تتوقف الولايات المتحدة وإسرائيل عن التدخل في ملف المصالحة الفلسطينية