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نيوزميكر

ما فحوى رسالة حركة حماس للرئيس بوتين؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لـRT:

  • عمليات الإعدام اليومية والاعتقالات وهدم المنازل ضرب لإمكانية قيام دولة فلسطينية
  • سلمنا الوزير لافروف رسالة إلى الرئيس بوتين
  • العلاقة بين الشعب الفلسطيني وروسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي راسخة وقوية
  • زيارتي إلى موسكو سياسية بامتياز وبعض الأطراف الغربية حاولت ثنينا عن القيام بها
  • روسيا يمكن أن تقوم بأدوار عدة فيما يخص القضية الفلسطينية
  • روسيا سبق أن استضافت الفصائل الفلسطينية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية
  • حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعملان في غرقة عمليات مشتركة ونحن على رأسها ويجمعنا تفاهم استراتيجي
  • لا نجد حرجا من تأكيد دعم إيران لحركة حماس على مختلف الأصعدة 
  • يجب أن تتوقف الولايات المتحدة وإسرائيل عن التدخل في ملف المصالحة الفلسطينية

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