ما خيارات مصر والسودان بعد ملء سد النهضة؟

في نيويورك حيث تواصل مصر والسودان جهودا ديبلوماسية لتدويل قضية سد النهضة وإطلاع أعضاء مجلس الأمن على تصورهما للحل قبيل الجلسة المرتقبة،

أصدر وزيرا خارجية البلدين بيانا مشتركا يرفضان من خلاله بشكل قاطع إعلان إثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، واعتبر الوزيران سامح شكري ومريم الصادق المهدي الخطوة الإثيوبية خرقا صريحا لاتفاق المبادئ وتصعيدا خطيرا يكشف سوء نية إثيوبيا.

من جانبه دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد دول العالم إلى تفهم النية الحقيقية من بناء سد النهضة، فيما أعلنت الخارجية الاثيوبية رفضها لما وصفته بالتدخل غير المرغوب من جامعة الدول العربية في مسألة سد النهضة.

فهل يعكس بدء الملء الثاني فرضا للأمر الواضع من قبل أديس أبابا؟ وما مستوى توقعات القاهرة والخرطوم من مجلس الأمن؟