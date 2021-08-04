ما الذي كشفه محامي سيف الإسلام القذافي عن مشاركة موكله في انتخابات ليبيا؟

بعد غياب لأزيد من عشر سنوات عن الإعلام ، عاد سيف الإسلام القذافي للظهور الإعلامي مجددا عبر حوارٍ نشرته صحيفة نيويورك تايمز مرفقا بصورة حديثة له...

وتحت عنوان إبن القذافي ما زال حيا ، ويريد أن يستعيد ليبيا نشرت الصحيفة مقالا مع سيف الإسلام القذافي يصف فيه سنواته في الأسر، وقالت إنه يلمّح الى احتمال الترشح للانتخابات ليصبح الرئيس القادم للبلد ..

ولكن نجل القذافي المتواجد في مدينة الزنتان جنوب غربي طرابلس حسب الصحيفة يواجه وضعا قانونيا معقدا ، إذا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثوله أمامها ..

فهل يفتح ظهور سيف الإسلام القذافي إعلاميا باب عودته للساحة السياسية في بلاده من جديد ، وماهي الصعوبات التي يمكن أن يواجهها ؟ وهل هناك شعبية يحظى بها في صفوف الليبيين ؟