كورونا بالهند..أرقام مفزعة للوفيات والإصابات

هل تنجح الجهود في السيطرة على الانتشار السريع لكورونا في الهند؟ أم أن السلالة الجديدة إضافة إلى عدد السكان الكبير في البلاد سيجعل المهمة أصعب؟

أربعمئة ألف إصابة جديدة في يوم واحد، رقم قياسي جديد تسجله الهند التي تعيش وضعا وبائيا مرعبا بعد أن تجاوز معدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا ثلاثة آلاف حالة، وفي وقت تكثر فيه المخاوف حول عودة العالم إلى نقطة الصفر بانتشار السلالة الهندية وغيرها من المتحورات الجديدة، تسارع العديد من الدول لتقديم المساعدات لنيودلهي من أجل احتواء الوضع، ولهذا الهدف وصلت أول دفعة من اللقاح الروسي سبوتنيك في إلى الهند في انتظار وصول دفعات أخرى

فهل تنجح الجهود في السيطرة على الانتشار السريع لكورونا في الهند؟ أم أن السلالة الجديدة إضافة إلى عدد السكان الكبير في البلاد سيجعل المهمة أصعب؟