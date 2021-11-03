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واشنطن تعلن ترؤس روبرت مالي للمفاوضات النووية مع إيران في فيينا بنهاية نوفمبر
نيوزميكر

قيادي كردي يكشف عن مصير حقول النفط والغاز شمال شرق سوريا؟

أخبار العالم العربي

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لقاء مع عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الدومقراطي في سوريا آلدار خليل.

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