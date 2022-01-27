قوات إسرائيلية خاصة في "العمق السوري".. ما الهدف؟

في كل مرة يخرق فيها مسؤول إسرائيلي الصمت بشأن عمليات تنفذها تل ابيب خارج حدودها، تنطلق تحليلات وتقارير من هنا وهناك بناءً على ما يقوله مسؤولون إسرائيليون.

أفيف كوخافي يقول إن الجيش الإسرائيلي توغل داخل حدود إحدى الدول المجاورة خلال الشهر الأخير. تشير تقارير إلى أن الدولة المقصودة هي سوريا، وأن العمليات التي تحدث عنها كوخافي استهدفت نشاطات إيرانية داخل الأراضي السورية.

بغض النظر عن صحة ما تعلنه تل أبيب، ما هدفها من الحديث عن ذلك الآن؟ ولماذا الصمت إزاء ذلك من جانب الطرف الآخر؟ وهل يخشى أن يستدرج العمل الإسرائيلي إن صح كلام كوخافي، رداً غير وارد في حسابات تل أبيب؟

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