فصائل عراقية تهدد.. القوات الأمريكية تنسحب؟

القوات الأمريكية في العراق أحدُ أسباب الخلافات الكثيرة بين القوى السياسية والتي تملك ثقلا ميدانيا عسكريا.

فمنها من ينظر لها كقوات احتلال ومنها من يراها ضرورةً لمكافحة الإرهاب وودعما للدولة، فها هو مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يلمح إلى إمكانية خروج القوات الأمريكية من البلاد نهاية العام الحالي مع تهديدات تطلقها فصائلُ على الأرض بعدم السماح لوجود أي جندي أجنبي في العراق.. لكن هذا الموقف يقابله آخرُ حكوميٌ بأن البلاد لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات..

- فمن يتحدث باسم العراق وهل تنطبق مطالبُ إبعاد القوات الأجنبية على كل القوى الإقليمية والدولية الموجودة؟

- هل ستخرج القواتُ الأمريكية تحت الضغط وهل التهديدات جديةٌ من فصائلَ في الداخل؟

- ما آفاق هذه الخلافات وهل بإمكان العراق أن يواجه خطر الإرهاب دون حلفاء؟

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