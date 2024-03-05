غانتس يلتقي إدارة بايدن.. صفعة لنتنياهو بعد نفاد صبر واشنطن
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تتسع الخلافات بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ما تجلى في رفض المطالب الأمريكية على خلفية الحرب في غزة والفشل في الإفراج عن المحتجزين لدى حماس..
خلافات توّجتها زيارة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس أبرز المنافسين لرئيس الوزراء الحالي إلى واشنطن دون تنسيق مع نتنياهو الذي حاول تعطيل هذه الزيارة رافضا إعطاءها صفة رسمية ما فُهم أنه محاولة انقلابية وإضعافٌ لمكانة نتنياهو في الانتخابات المقبلة أو محاولة للضغط عليه لتنفيذ المطالب الأمريكية..