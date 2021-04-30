طيران إسرائيل يصل لإيران.. هل تغامر تل أبيب؟

في تصعيد للموقف الاسرائيلي إزاء جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي في فيينا قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إن إسرائيل غير ملزمة بالمسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني،

محذرا من أن الوصول لاتفاق سيء قد يشعل حرباً بالمنطقة.

تصريحات إيلي كوهين تأتي بعد إعلان السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة جلعاد أرادان أن طهران وواشنطن ستتوصلان لاتفاق في غضون الأسابيع القادمة.

بموازاة ذلك اتفقت الإدارة الأمريكية مع المسؤولين الإسرائيليين على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للتنسيق بشأن سبل مواجهة الطائرات الإيرانية بدون طيار والصواريخ البالستية.

فما مدى جدية التهديدات الاسرائيلي؟ وما تأثيرها على الموقف الأمريكي وسير محادثات فيينا؟

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