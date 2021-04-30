 
مباشر
اسأل أكثر

طيران إسرائيل يصل لإيران.. هل تغامر تل أبيب؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb30

في تصعيد للموقف الاسرائيلي إزاء جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي في فيينا قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إن إسرائيل غير ملزمة بالمسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني،

محذرا من أن الوصول لاتفاق سيء قد يشعل حرباً بالمنطقة.
تصريحات إيلي كوهين تأتي بعد إعلان السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة جلعاد أرادان أن طهران وواشنطن ستتوصلان لاتفاق في غضون الأسابيع القادمة.
بموازاة ذلك اتفقت الإدارة الأمريكية مع المسؤولين الإسرائيليين على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للتنسيق بشأن سبل مواجهة الطائرات الإيرانية بدون طيار والصواريخ البالستية.
فما مدى جدية التهديدات الاسرائيلي؟ وما تأثيرها على الموقف الأمريكي وسير محادثات فيينا؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا