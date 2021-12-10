شروط سعودية للبنان.. ما مصير سلاح حزب الله؟

أزمات لبنان لم تعد خافيةً على أحد من النواحي كافة فضلا عن أسوأ خلافاتٍ دبلوماسية مرت بها العلاقاتُ مع دول الخليج على رأسها السعودية التي تختصر وضعَ لبنان بأنه أزمةٌ بين الشعب اللبناني وحزب الله كما ترى الرياض. في حين يقولُ رئيس الجمهورية اللبنانية إن حزب الله يمثل ثلث الشعب اللبناني ولم يقم على الأراضي اللبنانية بأي خطأ.. لتأتي المبادرة الفرنسية السعودية في محاولة لرأب الصدوع بين الدولتين العربيتين في ظل تحليلات عن استحالة تنفيذها..

- فكيف يمكن أن يعودَ لبنانُ لأهله من وجهة نظر الرياض؟

- وهل يمكن لحزبٍ يمثل جزأ كبيرا من اللبنانيين أن يقتصر دورُه على السياسة؟

- وفي أي شروط يمكن للحزب أن يلقي ترسانة أسلحته لصالح حصرها بيد الدولة اللبنانية؟

نناقش كل ذلك في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.

تابعوا RT على