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سحب قوات أمريكية من الخليج.. ما السبب؟

أخبار العالم العربي

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في اتجاه إعادة تنظيم الوجود العسكري الأميركي حول العالم، وعلى غرار مساعي تقليص أو إنهاء هذا الوجود في العراق وأفغانستان، نقلت صحيفة الوول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن أمر البنتاغون بالبدء في سحب بعض القوات المنتشرة في منطقة الخليج وخاصة في السعودية.

الصحيفة كشفت أن تفعيل القرار بدء بخطوات لم يفصح عنها، منها سحب ثلاث بطاريات من منظومات باتريوت.

تسريبات الوول ستريت جورنال تأتي بعد إعلان الإدارة الأمريكية توجهها لإعادة تقييم العلاقات مع الرياض فيما تتزايد عمليات ضرب الحوثيين لأهداف داخل لأراضي السعودية.

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