روسيا والناتو.. مواجهة عبر المناورات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدريبات بحرية في مياه البحر الأسود، تزامنا مع المناورات المشتركة بين الناتو وأوكرانيا، المتواصلة في المنطقة.

الكرملين وصف خطوات الناتو قرب الحدود الروسية بالاستفزازية وحذر من تبعاتها. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي يدرك تماما خطورة المناورات الحربية على حدود روسيا. بينما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولاياتِ المتحدة وحلفاءها يحولون البحر الأسود إلى منطقة مواجهة.. وفي آخر التصريحات الصادرة عن الحلف قال جيمس أباتوراي الممثل الخاص لأمين عام حلف النيتو لجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، إن الحلف يعتزم الحفاظ على تواجده في البحر الأسود، وسيعزز التعاون مع الشركاء في هذه المنطقة.

فهل يتحول البحر الأسود الى منطقة مواجهة؟

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