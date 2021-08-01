رئيس تونس يحذر.. من يتربص لضرب الدولة؟
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اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد جهات لم يسمّها بالتربص بالبلاد وبالمواطنين مؤكدا أنهم يهدفون لضرب الدول
كما طالب سعيد الشعب التونسي بتحمل المسؤولية سويًا في هذه اللحظة التاريخية الفارقة مضيفا أنه ليس مستعدا للتخلي عن الأمانة.
إلى ذلك قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن الرئيس سعيد يسعى من خلال قراراته لقلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون من أجل الإصلاحات الديمقراطية.
فما هي مآلات حديث الرئيس التونسي وما الخطر الذي يتحدث عنه؟ ثم ما السياق الذي تفهم فيه تصريحات الغنوشي عن تهديد قرارات سعيد للديمقراطية التونسية؟