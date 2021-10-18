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السعودية وإيران.. مفاوضات تعرقلها حرب اليمن أم نفوذ طهران بالمنطقة؟

أخبار العالم

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الجولات عديدة والملفات كبيرة.. طاولة المفاوضات السعودية الإيرانية والتي تجمع الرياض وطهران تطرح بنودا تتسم بالتعقيدات الكثيرة والتي تترجم في المنطقة على ساحات مختلفة منها اليمن

وما تقول السعودية إنه نقوذ إيران بالمنطقة.

المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة، وعلى أساس الاحترام المتبادل، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة.. أما وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وعلى الرغم من وصفه الاتصالات بالودية أيضا لكنه أشار الى أنها لم تحقق تقدما ملموسا..

نسأل أكثر عن طاولة المفاوضات السعودية الإيرانية، ما الملف الأصعب المطروح؟ ما العراقيل وما هي العوامل التي يمكن أن تساعد على الحل؟

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