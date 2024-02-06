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حماس ترد على اتفاق هدنة بغزة.. وأولوية واشنطن إطلاق الرهائن

أخبار العالم العربي

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية تراجع رد حركة حماس على اتفاق الإطار لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

وسيناقشه مع الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته المرتقبة الى إسرائيل والضفة الغربية مؤكدا في الوقت نفسه تصميم بلاده على استغلال كل وقف لإطلاق النار لصياغة مسار دبلوماسي للمضي قدما نحو سلام وأمن عادل ودائم في المنطقة...
وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي إن رد حماس مبالغ فيه بعض الشيء ولكنه تعهد بمواصلة التفاوض، بينما قال مسؤول اسرائيليون إن حركة حماس وضعت شروطا مستحيلة في ردها على اتفاق الإطار ترقى الى الجواب بالرفض رغم جاوبها الإيجابي.. وكانت الحركة قد أعلنت أنها سلمت ردها كاتبيا الى قطر ومصر حول مشروع الاتفاق  الذي تم التوصل اليه في اجتماع باريس مؤخرا..

فما هي فرص التوصل الى هدنة طويلة الأمد تنهى الحرب في قطاع غزة؟

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