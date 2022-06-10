حرب العقوبات.. هل يمضي الغرب بتدمير اقتصاده؟

بعد تحذير وزارة الخارجية الأمريكية من صعوبات ستواجه مساعي الأوروبيين لتقليل الاعتماد على واردات الغاز والنفط من روسيا..

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية، سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.

في المقابل، أعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين خلال جلسة للمشرعين أن عوائد روسيا من النفط قد تكون ارتفعت عما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، إذ عوض ارتفاع الأسعار تأثير الجهود الغربية للحد من مبيعات موسكو الطاقية.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استبعد تخلي الغرب عن الموارد الروسية في السنوات المقبلة، مؤكدا أن روسيا لن تقوم بإغلاق آبار النفط والغاز الخاصة بها.

فهل ستراجع العواصم الغربية نهجها بعد تضررها من سياسة العقوبات؟

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