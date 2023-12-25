توتر إيراني أمريكي.. هل تحول إسرائيل الشرق الأوسط لساحة حرب؟

في رد طهران على الاتهامات الأمريكية لها بزعزعة أمن الملاحة الإقليمية، اعتبر المتحدث بسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الموقف الأمريكي محاولة للتشويش على الرأي العام

وذلك لإبعاد النظر عن دعم واشنطن للجرائم الإسرائيلية مؤكدا ألا قيمة لاتهامات واشنطن.

بموازاة ذلك أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري بعد غارة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق في سوريا وأكدت الوكالة أن المسؤول برتبة جنرال، دون تحديد وظيفته في الحرس الثوري.

يأتي ذلك في سياق استمرار هجمات أنصار الله الحوثيين من اليمن على السفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، وتحميل الولايات المتحدة إيران مسؤولية استهداف سفينة تجارية في هجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي.

فما هي الأبعاد المحتملة للتوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة؟ وهل تنجح واشنطن في تفعيل مهام التحالف البحري؟

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