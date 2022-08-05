تصعيد إسرائيلي في غزة.. مقدمة لحرب جديدة؟

أعلنت حركة الجهاد الاسلامي مقتل تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بالإضافة إلى عبد الله قدوم قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع خلال قصف اسرائيلي استهدف برج فلسطين وسط قطاع غزة.

وفيما يتحدث بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس عن أن العملية الأخيرة في القطاع تهدف لإزالة تهديد ملموس على مواطني إسرائيل، يؤكد في المقابل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الفصائل الفلسطينية ستذهب بردها حتى النهاية مشددًا على عدم وجود خطوط حمراء عقب ما جرى.

فما هي حدود الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في هذه المواجهة؟ وما الانعكاسات المحتملة لأي حرب بين غزة وتل أبيب في هذا التوقيت؟

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