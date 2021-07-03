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تحذير دولي من خطر "دلتا".. كورونا ينشط؟

أخبار العالم

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حذّرت منظمة الصحة العالمية من خطورة المتحور دلتا من فيروس كورونا، وانتشاره على مدى واسع بين دول العالم.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، إنه تم رصد دلتا في ثمان وتسعين دولة على الأقل، لافتاً إلى أن دول العالم ليست بمأمن من الوباء، بغض النظر عن مستوى التطعيم الذي تحظى به.
وشهدت روسيا أكبر زيادة يومية في عدد الاصابات، فيما اقتربت حصيلة الوفيات اليومية لأول مرة منذ بداية الجائحة من عتبة السبعمئة..
كما ارتفعت حالات الإصابة اليومية في بريطانيا بنسبة سبعين في المائة خلال أسبوع واحد.. أما عربيا فقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من السبت، كما تسجل تونس ارتفاعا حادا في الإصابات وتم تصنيف ثلاث وعشرين ولاية بإنذار مرتفع جدا.. فما هي أسباب عودة انتشار الجائحة؟

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