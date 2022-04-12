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بوتين يحذر.. لا يمكن للغرب عزل روسيا

أخبار العالم

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عزل بلد ضخم بحجم روسيا مستحيل يقول الرئيس فلاديمير بوتين الذي أكد أن العقوبات الغربية على موسكو فشلت في إلحاق الأذى ببلاده،

وفي سياق زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو شدد بوتين على أهمية العمل مع شركاء روسيا الذين يريدون التعاون في مقدمتهم مينسك، بالموازاة كشفت الحكومة الروسية أنه تم تنفيذ صفقات لبيع النفط والفحم الروسيين باليوان الصيني في وقت قالت نيودلهي إن واشنطن تدرك أن الهند وروسيا حليفان طبيعيان

ما دلالات التأكيد الروسي على أن عزل موسكو غير ممكن؟ وكيف تواجه الولايات المتحدة فشل خطتها في توحيد العالم ضد روسيا؟

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