انتخابات ليبيا على المحك.. من يقدم تنازلات؟

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة قال إن على جميع أطراف الحوار الوطني تقديم تنازلات لإنجاح الانتخابات، وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية.

بينما دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح الى تنظيم الانتخابات في موعدها حسب ما حددته خارطة الطريق المنبثقةُ عن الحوار السياسي الليبي.. بينما اتهم السفير الامريكي في ليبيا اعضاء في مؤتمر الحوار بمحاولة إطالة العملية الدستورية.. فما هي أفاق التوافق الليبي في ظل الخلافات الحالية حول القاعدة الدستورية؟

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