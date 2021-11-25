المفلحي: إختراق في مناطق الشرعية يدعم الحوثيين!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtnb
عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني عن دور الإمارات في حرب اليمن والعلاقة مع المجلس الانتقالي، واتفاقية ستوكهولم، وملفات أخرى.
عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني عن دور الإمارات في حرب اليمن والعلاقة مع المجلس الانتقالي، واتفاقية ستوكهولم، وملفات أخرى.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.