السيسي يحذر.. ما مصير الفقر المائي في مصر؟

من جديد تعود قضية سد النهضة إلى الواجهة بعد إعلان أديس أبابا عن استعدادها لعملية الملء الثالث وأنها ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من السد

مضيفة أن السودان هو المستفيد الأكبر من هذا الحدث وأن ذلك لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية حول القضايا العالقة.

ومع إصرار القاهرة والخرطوم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تعاني من الفقر المائي طبقاً للمعدلات الدولية، وهو أمرٌ كشف عنه تقرير التنمية البشرية في مصر لعام ألفين وواحد وعشرين الصادر عن وزارة التخطيط الذي أشار إلى أن مصر تقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو ألف متر مكعب من المياه سنويا.

فما حجم تأثير هذه الخطوة الإثيوبية على دولتي المصب؟ وما هي خيارات مصر والسودان أمام هذا الأمر الواقع؟

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