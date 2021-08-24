السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: الحياة طبيعية في كابل وما تبثه وسائل الإعلام الغربية غير صحيح

قال سفير روسيا لدى أفغانستان، في مقابلة ضمن برنامج "أبعاد روسية" أن الحياة طبيعية في كابل وما تبثه وسائل الإعلام الغربية غير صحيح

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السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: لا أسباب حاليا للقيام بعمليات إجلاء لبعثتنا

السفير الروسي لدى أفغانستان لـRT: من يرغب بالمغادرة حاليا من أفغانستان عشرات الآلاف في حين هاجر الملايين قبل سيطرة طالبان

السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: أمام طالبان مهمة صعبة للغاية فهي ورثت وضعا اقتصاديا مزريا

السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان

السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: لم نتلق أي طلب من أي جهة للمساعدة في عمليات الإجلاء

السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: سنقوم بمساعدة الأفغان ممن يحملون الجنسية الروسية بالسفر إلى روسيا.