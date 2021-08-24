 
مباشر
أبعاد روسية

السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: الحياة طبيعية في كابل وما تبثه وسائل الإعلام الغربية غير صحيح

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4pc

قال سفير روسيا لدى أفغانستان، في مقابلة ضمن برنامج "أبعاد روسية" أن الحياة طبيعية في كابل وما تبثه وسائل الإعلام الغربية غير صحيح

السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: لا أسباب حاليا للقيام بعمليات إجلاء لبعثتنا

السفير الروسي لدى أفغانستان لـRT: من يرغب بالمغادرة حاليا من أفغانستان عشرات الآلاف في حين هاجر الملايين قبل سيطرة طالبان
السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: أمام طالبان مهمة صعبة للغاية فهي ورثت وضعا اقتصاديا مزريا
السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان
السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: لم نتلق أي طلب من أي جهة للمساعدة في عمليات الإجلاء
السفير الروسي لدى أفغانستان لـ RT: سنقوم بمساعدة الأفغان ممن يحملون الجنسية الروسية بالسفر إلى روسيا.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا