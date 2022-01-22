الحوثي يتوعد بالرد.. ما خيارات السعودية والإمارات؟

حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها إلا بوقف إطلاق النار في اليمن وفتح الموانئ والمطارات،

هكذا علق الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش على التصعيد الحاصل بين الحوثيين ودول التحالف العربي، مع إدانته لاستهداف المدنيين سواء في أبو ظبي أو في صعدة بعد تأكيد جماعة أنصار الله سقوط عشرات القتلى والجرحى في سجن احتياطي بالمدينة وهو ما نفاه التحالف ووصفه بالأنباء المضللة

ما تداعيات استهداف سجن صعدة؟ وما فرص الجهود الأممية لخفض التصعيد في اليمن؟