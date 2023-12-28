الجزائر 2023.. تقارب مع روسيا والصين وتعزيز التموقع في إفريقيا
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تتويج للعلاقات الروسية الجزائرية باتفاقية الشراكة المعمقة أهم ما شهدته هذه السنة التي استقبل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيرة الجزائري عبدالمجيد تبون خلال زيارة له إلى روسيا
وذلك في ظل التحولات التي يشهدها العالم بعد الأزمة الأوكرانية وأيضا في القارة الأفريقية التي ترى فيها موسكو قطبا مهما من العالم متعدد الأقطاب قيد التشكل..
نقف عند أبرز الاحداث والتحولات التي شهدها العام ألفان وثلاثة وعشرون في الجزائر وفي الإقليم مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري محمد عمرون.