لماذا تهتم الدول العربية بشراء الأسلحة الروسية؟

ما هي الوفود العربية العسكرية التي زارت موسكو في الأيام الأخيرة؟ ما هي أحدث أنواع الأسلحة الروسية وهل يمكن أن تشتريها الدول العربية؟

هل سيتم تصدير المقاتلة الروسية الأحدث "سوخوي-57" ولمَن؟ هل تقبل روسيا بالتصنيع المحلي لأسحلتها الحديثة على أرض زبائنها الدوليين؟ وهل يمكن منح مناقصات خدمة ما بعد البيع للسلاح الروسي لشركات غير روسية؟

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فضاء شاسع لأعمال منتدى "الجيش-2021" المقام بحديقة "باتريوت" الواقعة في محيط موسكو قد وفر لنا الفرصة للإستماع إلى الإجابات عن هذه الأسئلة مع أرتيوم كابشوك الذي حاور على هامش هذا المنتدى العسكري مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني جنرال الجيش دميتري شوغايف.