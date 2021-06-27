استماتة حوثية للسيطرة على مأرب.. ما السبب؟

على تخوم محافظة مأرب تستعر اشتباكات هي الأعنف منذ عودة المواجهات العسكرية للأسبوع الثاني،

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين من الجانبين تقديرات بوصول عدد القتلى إلى نحو 111 قتيلا على الأقل من كلا الطرفين.

عودة التصعيد تأتي بعد تراجع وتيرة التحركات الديبلوماسية التي قادها الجانب العماني والمبعوثان الأممي والأمريكي أمام تصلب المواقف التفاوضية واستمرار محاولات الحوثيين لتغيير معطيات الميدان لصالحهم في مأرب.. ما اعتبرته حكومة الرئيس هادي والتحالف العربي عدم جدية موقف الحوثيين من مبادرة وقف إطلاق النار.

فما هي دلالات اشتداد المعارك؟ وما تأثير نتائجها على الأزمة اليمنية؟