احتجاز الحوثيين سفينة إماراتية.. قانوني أم قرصنة؟

في تصعيد جديد احتجزت جماعة أنصار الله الحوثية سفينة إماراتية قبالة ميناء الحديدة قالت إنها تحمل معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن الشعب اليمني

في المقابل اعتبر التحالف ما وصفها بالقرصنة الحوثية خطرا على الملاحة البحرية مؤكدا أن السفينة تحمل معدات خاصة لتشغيل مستشفى سعودي ميداني في جزيرة سقطرى، اتهامات وتحذيرات تبادلها الطرفان بينما تغيب الاثباتات لتأكيد رواية أي طرف

هل ينفذ التحالف تهديداته باستخدام القوة وما حدودها؟ وما إمكانية أن يتوسع الصراع إلى مواجهة بحرية تضاف للمعارك الدائرة على عدة جبهات في اليمن؟