إيران تتهم.. قصف قنصليتنا في دمشق تم بمقاتلات وصواريخ أمريكية

ما تزال الأنظار معقودة على الرد الإيراني المتوقع.. تحليلات وتهديدات ووعيد إيراني يرفع من حال التأهب الإسرائيلية مع تحذيرات أمريكية من مخاطر ضرب ايران لمصالح واشنطن في المنطقة.

وخاصة بعد إعلان طهران أن تل أبيب استخدمت في استهداف القنصلية الإيرانية صواريخ أميركية..

سيناريوهاتٌ عديدة ترقى لمستوى التصعيدِ كبير.. وأخرى لا تقلل من شأن الرد الذي لاشك سيترك وقعاً يهدد باستمرار مسلسل تبادل الردود بين تل أبيب وطهران إلى مالا نهاية... وما بينهما.. قاعدة شعبية غاضبة تمارس هي الأخرى طرفا ضاغطاً على كلا السلطتين في إسرائيل وإيران مع اختلاف مطالب كلٍ منهما..

Your browser does not support audio tag.