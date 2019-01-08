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واشنطن: قضينا على 99% من داعش في سوريا

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واشنطن: قضينا على 99% من داعش في سوريا
Reuters
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نقلت مجلة Washington Examiner عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن بلاده قضت على 99٪ من تنظيم "داعش" الإرهابي.

واعتبرت المجلة الأمريكية، أن مايك بومبيو حاول بهذه الطريقة، التأكيد مرة أخرى على مصداقية نية إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب 2000 عسكري أمريكي من سوريا بذريعة انتهاء مقاتلة "داعش".

وقال بومبيو للصحفيين: "تمكنا من القضاء على 99% من دولة الخلافة. من هذا الخبر، يجب بدء كل مادة إخبارية. أليس كذلك؟ هل أنتم موافقون؟ هل هناك من يشكك في هذه الحقيقة؟ لقد كانت عملية ناجحة للغاية".

وتشير المجلة، إلى أن الوزير الأمريكي، قصد "بدولة الخلافة"، أراضي سوريا والعراق التي كان "داعش" يحتلها قبل 5 سنوات.

ورفض بومبيو أي مقارنة بين الإجراءات الحالية لإدارة ترامب وقرار سلفه باراك أوباما سحب القوات من العراق عام 2011.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "أنا على ثقة من أننا سننجح في المستقبل في التأكد من أن "داعش" لن يتمكن من استرداد قوته ونفوذه كما حدث أثناء إدارة أوباما، لن يحدث ذلك مرة أخرى".

 المصدر: RT

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