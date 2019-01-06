سر نجاح روسيا في الشرق الأوسط

اعتبرت صحيفة "عرب ويكلي"، أن الكثير من بلدان الشرق الأوسط عقدت آمالا كبيرة على الولايات المتحدة خيّبتها واشنطن، فيما شككوا في قدرة موسكو على النجاح الذي فاق كل تصور في سوريا.

وأضافت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، أن الكرملين سيحاول في 2019 تحقيق نفس النتائج العالية التي أحرزها في 2018 في الشرق الأوسط.

وأكدت الصحيفة أن روسيا حققت أكبر نجاحاتها الشرق أوسطية في سوريا، وأنه رغم عدم تحقيق السلام التام حتى الآن في سوريا، إلا أنه لا يمكن لأحد أن ينافس الروس في الدور الدبلوماسي الذي يلعبونه من أجل ذلك.

وأشارت إلى أن روسيا استطاعت الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة باستثناء الجهاديين، رغم كراهية هؤلاء اللاعبين لبعضهم البعض.

فعلى سبيل المثال، تتمتع موسكو بعلاقات جيدة مع إيران وعدوها اللدود إسرائيل ومع السعودية والإمارات ومصر، وقطر فيما تتمتع مع تركيا بعلاقات أفضل من علاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين.

وكتبت الصحيفة: "موسكو تدعم فلسطين بالقول، لكنها في الحقيقة لا تنتقد إسرائيل كالغرب. وعندما بدؤوا يتهمون ولي العهد السعودي بقتل الصحفي جمال خاشقجي والحملة العسكرية في اليمن، فضل الرئيس الروسي النأي عن هذه الحملة، والصور المشتركة لهما تدل على حجم دفء العلاقات بين فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان".

وخلصت الصحيفة إلى أن أحد إنجازات سياسة روسيا في الشرق الأوسط، يتلخص في امتناع كافة حلفاء واشنطن في المنطقة عن الانضمام للعقوبات الغربية ضد روسيا، مما ساعد موسكو في التقليل من ضرر العقوبات والحد من الاعتماد على الصين في تفادي تأثير هذه العقوبات.

المصدر: RT

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