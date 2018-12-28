الأسطول سوف يرد: القائد العام للبحرية الروسية يحذر الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب ياروسلاف مدفيديف، في "غازيتا رو"، حول تحذير روسيا من حشد السلاح الأمريكي على مقربة من الحدود الروسية.

وجاء في المقال: قال القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال فلاديمير كوروليف، إن الولايات المتحدة وحلف الناتو يزيدان من أنشطتهما العسكرية عند الساحل الروسي.

وشدد على أن "قوات البحرية ستكون موجودة في مناطق مهمة من المحيطات بالعدد الذي يسمح باستبعاد أي تهديدات من جهة البحار والمحيطات. وفي الوقت الحالي، يقوم بذلك حوالي 100 سفينة حربية من مختلف الفئات".

وفقا لكوروليف، فإن قوات الأمريكيين وتحالف شمال الأطلسي تقوم بنشر أنظمة دفاعية بحرية مضادة للصواريخ، وأسلحة استراتيجية غير نووية عالية الدقة، وبنية تحتية عسكرية حول أراضي روسيا.

وقبل أسبوع من ذلك، أعلن في واشنطن عن الحاجة إلى تعزيز الوجود العسكري في القطب الشمالي بسبب التهديد القائم والمتزايد بحوادث بحرية في المنطقة.

ووصف الأمريكيون الاستثمار الروسي في الطاقة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية على طول طريق بحر الشمال بـ"عامل خطر"، وجرى التشديد على تراجع مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي بدرجة كبيرة، منذ العام 1981.

و"هذه التغييرات قد تسهم في نمو الأنشطة التجارية وغيرها من الأنشطة البحرية في المنطقة، والتي، جنبا إلى جنب مع النزاعات حول الحقوق السيادية، قد تتطلب من الولايات المتحدة زيادة وجود قواتها المسلحة وقوات الأمن الداخلي في القطب الشمالي"، كما تقول الوثيقة الأمريكية.

في الوقت نفسه، بدءا من العام 2019، لن تكون السفن الحربية الأجنبية قادرة على الإبحار على طول طريق بحر الشمال إلا بعد إخطار السلطات الروسية- كما قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف..

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