خطة ترامب تسليم الأمور في سوريا إلى تركيا محفوفة بالمخاطر الجيوسياسية

حذرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية من أن القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا وتسليم تركيا زمام المبادرة في الحرب ضد "داعش" يفسح المجال أمام نزاع جديد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إلى أن القوات التركية والفصائل السورية المعارضة المدعومة من أنقرة بدأت، حسب فيديوهات مصورة وأنباء في وسائل الإعلام المحلية، تعزز مواقعها العسكرية على طول الحدود بين البلدين وتتحرك نحو مدينة منبج السورية الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية.

إقرأ المزيد

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار ترامب المفاجئ أثار قلقا بين المشرعين في الكونغرس ومسؤولين في الخارجية الأمريكية الذين يعتبرون أن الحرب على "داعش" لن تنته بعد، ومن المقرر أن يزور وفد أمريكي تركيا الأسبوع الجاري لبحث الأوضاع في شمال سوريا.

ويرى بعض الخبراء في قرار ترامب مؤشرا على انحساره أمام السياسيين الأكثر خبرة ومهارة، وبالدرجة الأورى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار المحلل السياسي المتعاقد مع قناة TRT التركية، يوسف إريم، إلى أن إعلان ترامب عن سحب القوات الأمريكية من سوريا يبدو تسليم الأمور إلى أنقرة، متسائلا: "هل هذا القرار جيد؟ يتوقف ذلك على كيفية تنسيقه.. إذا تعتزم الولايات المتحدة الانسحاب بسرعة مع ترك فراغ في السلطة خلفها حيث سيتسارع جميع اللاعبين الكبار والأطراف غير الحكومية بغية الاستيلاء الأراضي، فإن ذلك سيقوض بشدة استقرار سوريا".

من جانبه، ذكر سليم سازاك، الباحث التركي في معهد واطسون للدراسات الدولية بجامعة براون الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يتعاطف إيديولوجيا مع "داعش" ولن يدخر جهدا لمحاربة التنظيم "لو هيئت الظروف الملائمة"، لكن العديد من الخبراء والمحللين الإقليميين يعتبرون منح واشنطن لأنقرة دور المدافع عن المصالح الأمريكية في شمال سوريا مبادرة مرتبكة ومحيرة وحتى "سريالية".

وأشارت الصحيفة إلى تضارب مصالح واشنطن وأنقرة، لا سيما فيما يتعلق بمواقفهما إزاء أكراد سوريا وإيران، لافتة إلى أن القوات التركية، إذا قررت شن هجوم على آخر جيوب صحراوية لـ"داعش" في سوريا، ستحتاج إلى عبور مناطق خاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرق البلاد، حيث تواصل القوات البريطانية والفرنسية أنشطتها ناهيك عن الجيش السوري وحلفائه.

إقرأ المزيد

وقال الباحث المختص في الشأن التركي بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، غونول تول، أن هذه مهمة صعبة المنال بالنسبة لأنقرة، ولذلك طالب الأتراك ترامب بعدم سحب القوات الأمريكية فورا.

وتابع قائلا: "إذا أرادت تركيا في التوغل إلى سوريا لمحاربة "داعش" فإنها بحاجة إلى دعم عسكري وسياسي من روسيا، فإلا فإنها تواجه خطر التصادم مع قوات النظام أو المسلحين الإيرانيين".

وعلى الرغم من تعداد قوات البلاد، أعرب خبراء أتراك عن شكوكهم في قدرة أنقرة على تنفيذ عمليات ناجحة في العمق سوري، وخاصة بمحافظتي الرقة ودير الزور، فيما قال محلل غربي أطلعه مسؤولون في واشنطن وأنقرة، إن سلاح الجو التركي لن يستطيع تنفيذ عملياته في سوريا على مستوى الطيران الأمريكي.

وأشار المسؤول إلى أن أنقرة ستستخدم انسحاب الأمريكان من سوريا كمساعدة من واشنطن للتدخل في شرق الفرات بغية إنشاء منطقة فاصلة عند حدودها.

وخلص الخبير في "مركز سياسة الحزبين" بواشنطن، نيكولاس دانفورت، إن ما يجري يعكس تدهور الأوضاع في سوريا حتى مستوى تبدو فيه عودة القوات الحكومية أفضل سيناريو لضمان الاستقرار، محذرا من أن انسحاب الولايات المتحدة بصورة مفاجئة ودون أي خطة يفسح مجالا أمام نزاع بين تركيا والحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، مما سيتيح لـ"داعش" فرصة جيدة لإعادة رص صفوفه.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة