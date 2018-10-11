"واشنطن بوست": إذا كانت الاستخبارات الأمريكية تعلم بما يحاك لخاشقجي فلماذا لم تحذره؟

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا إلى مراسلات رصدتها الاستخبارات الأمريكية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر باستدراج الكاتب جمال خاشقجي إلى السعودية لاعتقاله.

واعتبر مسؤولون أمريكيون مطلعون، أن المراسلات التي تم اعتراضها والتي تعود لمسؤولين سعوديين، "تعدّ دليلا جديدا على تورط النظام السعودي في اختفاء خاشقجي" بعد أن دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي.

ووفق أصدقاء خاشقجي، فإن فريقا من كبار المسؤولين السعوديين المقربين من ولي العهد اتصلوا بخاشقجي خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليعرضوا عليه توفير الحماية له ومنحه وظيفة رفيعة، شريطة عودته إلى الوطن.

لكن خاشقجي شكك في مصداقية هذه العروض، وقال لأحد أصدقائه إن "الحكومة السعودية لن تفي أبدا بوعودها بعدم إلحاق الأذى به".

وذكر الناشط السياسي الأمريكي من أصل عربي خالد صفوري، أن خاشقجي قال له: "هل تمزح؟ لا أثق بهم على الإطلاق"، وذلك بعد لحظات من تلقيه مكالمة من سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي السعودي في مايو الماضي.

وقال مسؤول استخباراتي أمريكي سابق طلب عدم الكشف عن هويته، إن العملية التي تضمنت إرسال فريقين قوامهما 15 رجلا في طائرتين خاصتين يصلون ويغادرون تركيا في مواعيد مختلفة، تحمل بصمات "التسليم السري"، الذي يتم فيه إخراج شخص بطريقة غير قانونية من بلد ما وإيداعه للاستجواب في بلد آخر.

وأضافت الصحيفة أن الأنباء عن معرفة الاستخبارات الأمريكية بمخطط السعودية باختطاف خاشقجي طرحت التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملزمة بتحذير خاشقجي من هذه المخططات.

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وحسب قرار تنفيذي أمريكي صدر عام 2015، فإن الوكالات الاستخبارية ملزمة بتحذير الأشخاص المهددين بالخطف أو القتل أو الإصابة، سواء كانوا مواطنين أمريكيين أم لا، مع أن خاشقجي يعدّ مقيما بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وقال عضو سابق في المخابرات لـ"واشنطن بوست" إن الواجب يحتم على الوكالات الاستخبارية تحذير الأفراد المعرضين للخطر، وأن هذا يعتمد على ما إذا كانت هذه الوكالات تعلم بشكل واضح بأن خاشقجي كان في خطر.

وأضاف مخابراتي سابق أنه إذا كان ما تعلم به الوكالات الاستخبارية هو أن شخصا معرضا للاعتقال فقط، فإنها غير مكلفة بتحذيره، أما إذا كانت تعلم أن هناك نية لاستخدام العنف ضده فإن هذا يلزمها بتحذيره.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بلادينو الأربعاء: "مع أنني لا أعلق على مسائل استخبارية، لكن يمكنني التأكيد على عدم وجود معلومات مسبقة عن اختطاف خاشقجي لدى الإدارة الأمريكية".

وحسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي فإن هذه المعلومات الاستخبارية، تم توزيعها على جميع أقسام الحكومة الأمريكية، ضمن التقارير التي يتم توفيرها بشكل روتيني للأشخاص الذين يعملون في السياسة الأمريكية تجاه السعودية أو القضايا ذات الصلة.

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن هذه المعلومات تمثل مشكلة سياسية لإدارة ترامب، لأنها تشير إلى محمد بن سلمان، المقرّب بشكل خاص من صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.

المصدر: واشنطن بوست

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