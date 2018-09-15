روسيا تتلقى ضربة أمريكية في اليونان

"تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في اليونان تحذير لموسكو"، عنوان مقال إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول العامل التركي في تعزيز العلاقات بين واشنطن وأثينا.

وجاء في المقال: تدرس القيادة الأمريكية إمكانية زيادة استخدام البنية التحتية العسكرية لليونان في ظل أزمة في العلاقات الأمريكية التركية. صرح بذلك مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى لصحيفة وول ستريت جورنال. تخطط واشنطن لتوسيع وجودها في القواعد الجوية والبحرية في اليونان.

على الرغم من أن لليونان، بالمقارنة مع تركيا، عددا من المزايا، فإن السلطات الأمريكية لا تعتبر قواعدها بديلاً عن قاعدة إنجيرليك التركية. وفيما قال الجنرال دانفورد "علاقاتنا الثنائية مع اليونان يجب ألا تكون ضارة لتركيا"، وضعت أنقرة مرارًا وجود الجيش الأمريكي في إنجيرليك تحت إشارة استفهام، في محاولة للمناورة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

في بيئة الخبراء التركية، يعتقدون أن واشنطن تحاول "رش الملح على جرح" أنقرة اليوناني.. ووفقا للباحث السياسي كريم هاس، "لدى اليونان عدد من المطالب الإقليمية من تركيا الحديثة... ومياه البحر الأبيض المتوسط منطقة لمصالح تركيا الاستراتيجية. وبالتالي، فوجود القوات الأمريكية هناك سيخلق بالتأكيد صعوبات جديدة لأنقرة.

وإذا كانت واشنطن تأخذ حقا على محمل الجد سيناريو تعزيز وجودها العسكري في اليونان، فيمكن الحديث عن ما يلي: أولاً، من المرجح أن تضحي الولايات المتحدة بتركيا بصفتها الشريك الأساسي لحلف الناتو على الجناح الشرقي للحلف وتمضي إلى التقارب مع اليونان. ولكن في هذه الحالة، لا نظير لقاعدة إنجرليك الجوية وقاعدة الرادارات في كوريجيك؛

وثانيا، تستطيع واشنطن التوصل إلى تفاهم مع أثينا وقبرص بشأن توزيع موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. و"هذا لا يلبي مصالح أنقرة؛ أخيرًا، في ضوء تعزيز العامل الروسي في منطقة البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، يمكن أن تصبح هذه الخطوة إشارة إلى موسكو، بل ضربة تحذير من أن الولايات المتحدة على المدى القصير تعتزم تحديد مكانها في الأمور الاستراتيجية بالنسبة لروسيا، ذات الطابع العسكري والطاقي".

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