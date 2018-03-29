من يطلق رصاصة الرحمة على العلاقات المريضة بين واشنطن موسكو؟

"تكاتف مضاد لروسيا في الدبلوماسية"، عنوان مقال "بوليت رو"، عن طرد الدبلوماسيين الروس من أمريكا وعواصم أوروبية.

وجاء في اللقاء الذي أجرته الصحيفة معبافل سالين، مدير مركز الدراسات السياسية في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية،ونشر قبل إعلان القرار الأمريكي بطرد 60 دبلوماسيا روسيا، بساعات قليلة:

هناك محاولة "لجر" الولايات المتحدة إلى المشكلة المحيطة بـ سكريبال، في مواجهة مع روسيا. وأعتقد أن هذه المحاولة ستتنجح، فترامب يفتقر إلى حجج لتجميدها أو وقفها.

أما بالنسبة لما تتوقعه روسيا فيما يتعلق بهذا الأمر ... فموسكو لا تتوقع أي شيء جيد بالطبع. ولكن، من ناحية أخرى، فهناك بعض التفاؤل المعتدل... بسبب أن المواجهة الروسية الأوروبية، وليس الروسية الأمريكية، تحدث في المجال الدبلوماسي، وليس الاقتصادي..

صحيح أن طرد الدبلوماسيين أمر سيء وغير سار للغاية، لكن ... البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا سوف تستعاد بهدوء، دون ضجيج في وسائل الإعلام. وهذا أفضل من أن تبدأ أوروبا الآن العمل على قطع العلاقات الاقتصادية.

ويتابع سالين:

في حالة الأمريكيين، بالنسبة لنا، على العموم، لن يتغير شيء. مع أوروبا، لم يكن لدينا أزمة دبلوماسية، أما مع الأمريكيين فالتوتر في العلاقات الدبلوماسية قائم حتى قبل الخطوة الأخيرة. ومهما تكن معاناة السلك الدبلوماسي الروسي الإضافية في الولايات المتحدة للعمل بجدية، فقد كان يعاني من مشاكل جدية منذ نهاية العام 2017، والآن هناك مشاكل أخرى تضاف إلى سابقتها... السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هذه الضربة ستُجهز على الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

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