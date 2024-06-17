المناظرات الرئاسية تبرز الأزقة المظلمة في السياسة الأمريكية

تسرق المناظرات الرئاسية ما تبقى من الكرامة السياسية الأمريكية. ويجب أن يسأل الناخبون بضعة أسئلة في 27 يونيو لإضاءة بعض الجوانب المظلمة. جورج ويل – واشنطن بوست

سيتم استنفاد صندوق الضمان الاجتماعي الاستئماني بحلول عام 2033. وبموجب القانون الحالي، سيتم تخفيض المزايا بنسبة 21%. ويتضمن إجماع بايدن-ترامب التعهد بعدم تقليص الاستحقاقات (الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية) التي تنتج عجزًا أضاف للتو تريليون دولار إلى الدين الوطني في ثمانية أشهر.

والسؤال الذي يجب أن يتم طرحه: هل تؤيد تعديلاً بتريليونات الدولارات؛ أي الاستدانة؟ وإذا لم يكن هذا هو الحل، فما هو؟

وبالنسبة للسيد ترامب فعندما رفض الكونغرس تمويل جداره الحدودي، قام "بإعادة توظيف" الأموال التي خصصها الكونغرس لاستخدامات أخرى. ويقال إنه يخطط للمطالبة بسلطة رئاسية لحجز الأموال المخصصة عندما لا تعجبه خيارات الكونغرس.

أما بالنسبة للرئيس بايدن فقد حاول من جانب واحد، إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على الإعفاء من ديون الطلاب، وعندما قالت المحكمة العليا إن هذا ينتهك الامتيازات الدستورية للكونغرس بموجب بند المخصصات، قال: لقد منعتني المحكمة العليا من إعفاء ديون الطلاب، ولكن لم يوقفوني.

والسؤال لكلا المرشحين: ما هي المتطلبات الدستورية الأخرى التي تعتبرانها أنسجة عنكبوت قانونية واهية؟

لقد أعرب الرئيس بايدن مرتين عن التزام الولايات المتحدة بالدفاع العسكري عن تايوان التي تتعرض للهجوم. وأوضح لأتباعه ملاحظاته مرتين لإزالة الغموض. ألا ينبغي للكونغرس أن يلتزم بهذه القضية المهمة؟

يقول السيد ترامب إنه إذا تم انتخابه، فإن حرب روسيا ضد أوكرانيا سوف يتم حلها خلال 24 ساعة. كيف، دون التحقق من صحة بديهية جورج أورويل بأن أسرع طريقة لإنهاء الحرب هي خسارتها؟ وهل سيوافق، الرئيس بايدن على أن المعيار الأدنى لعدم الخسارة هو استعادة أوكرانيا لجميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها قبل العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022؟

تبنى كلا الحزبين سياسة التعطيل، والتي تتطلب 60 صوتًا لتمرير تشريع مهم. والسؤال للرئيس بايدن الذي أمضى 36 سنة في مجلس الشيوخ: إذا أعيد انتخابه وسيطر الديمقراطيون على المجلس، فهل يفضل إلغاء التعطيل؟

أما السؤال لترامب فهو: إذا تم انتخابه وسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فهل سيستخدم علاقته مع الخصوم لتسريع أجندته من خلال إلغاء التعطيل؟

أما بخصوص المهاجرين فالسؤال لترامب: هناك 10.5 مليون من المهاجرين غير الشرعيين. ووفقاً لمعهد سياسات الهجرة، فإن 62% منهم يعيشون هنا منذ 10 سنوات على الأقل، و22% منذ 20 عاماً على الأقل، و21% منذ أقل من خمس سنوات. و 28% منهم يمتلكون منازلهم. هل تؤيد ترحيلهم؟ وهل يؤدي هذا التخفيض في قوة العمل إلى الإضرار بأمريكا؟

الرئيس بايدن: هل يكفي تسعة قضاة في المحكمة العليا؟ أنت تؤيد إقامة دولة لمقاطعة كولومبيا. هل توافق على أنه، في ضوء التعديل الثالث والعشرين، فإن إقامة الدولة تتطلب تعديلا دستوريا؟ هل تعلم أن 16 دولة فقط صدقت على هذا التعديل المقترح في عام 1978 (يلزم 38 دولة)؟

في الحرب العالمية الثانية، سعت الولايات المتحدة إلى "الاستسلام غير المشروط" لقوى المحور من خلال إجلاء الألمان واليابانيين وقصف المناطق السكنية الحضرية. هل يعتقد أي من المرشحين أن هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس أقل قابلية للدفاع عنه من الاستسلام غير المشروط؟ هل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير متناسبة أو عشوائية بالنسبة للتكتيكات الأمريكية؟

سيد بايدن، تعاني القوات المسلحة من نقص خطير في التجنيد. هل يمكن أن يكون هذا نتيجة لتعليم المدارس أن الأمة عنصرية بشكل منهجي ومعادية "للمساواة" ولا تستحق الدفاع عنها؟

سيد ترامب: إن التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي وقعتها ستنتهي في العام المقبل. ويقول مكتب الميزانية بالكونغرس إن تمديدها سيكلف خسارة إيرادات لمدة عشر سنوات تبلغ 3.9 تريليون دولار (4.5 تريليون دولار بما في ذلك خدمة زيادة الديون). هل هذا مثير للقلق؟

سيد بايدن: إن انتهاء الحد الأقصى البالغ 10000 دولار لكل خصم على خصم الضرائب الحكومية والمحلية، التي يدفعها بشكل غير متناسب ناخبو الولاية الزرقاء وناخبو بايدن، سيجمع 1.2 تريليون دولار. هل هذا مقبول؟

سيد بايدن، أنت تقول إن ديمقراطيتنا معلقة بخيط رفيع، وأنك أنت الخيط، وأن السيد ترامب هو مقص على شكل إنسان. كيف تتصور بالضبط أن السيد ترامب يدمر الديمقراطية؛ هل من خلال إلغاء الانتخابات، أوإلغاء الدستور، أوتهميش القضاء؟

المصدر: واشنطن بوست

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