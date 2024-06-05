حول ضبط عصابة أوكرانية للتجارة بالأعضاء، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":

تحدثت صفحة "سترانا" الأوكرانية على تيلغرام، نقلا عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون، عن ضبط مجموعة "متخصصة بنقل الأعضاء"، مكوّنة من 11 شخصا، ضمت نائب وزير صحة سابق، لم تكشف عن اسمه بعد.

تم التأكيد على أن "الأعضاء البشرية وأجزائها" انتُزعت بشكل غير قانوني من أشخاص لا حول لهم، وبيعت لاحقًا. ويواجه أعضاء المجموعة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا.

في كيسلوفكا المحررة، في إحدى المدارس الأوكرانية، عثر الجنود الروس على قائمة أسعار "زراعة الأعضاء السوداء" مع علاوة مقابل أعضاء الجنود الأوكرانيين. وتشير الوثائق إلى أن النقاط الدائمة لنزع الأعضاء وفصل أجزاء الجسم تقع في إيزيوم وقرية بوروفايا (منطقة خاركوف). ويمكن أيضًا إرسال سيارة عند الطلب.

ومن الواضح أن الأعضاء تُنقل بعد ذلك من الجبهة إلى كييف ويتم تصديرها إلى الخارج.

وقد أُشير إلى نطاق الشبكة الإجرامية في رسالة تفيد بأن الولايات المتحدة أطلقت هذه العملية وطورت آلية لتزويد أطباء القوات المسلحة الأوكرانية بمنتج خاص يسمح لهم بالحفاظ على أعضاء الجندي الجريح أو المحتضر لإزالتها، وتصديرها للبيع.

جرى العمل النشط على إزالة الأعضاء خلال المعارك في روبيجنويه وسيفيرودونيتسك وضواحيها، في ربيع العام 2022. ووفقًا لشهود عيان، عثر موظفو المشرحة في ذلك الوقت على جثث جنود أوكرانيين وعليها علامات التشريح وإزالة الأعضاء. كما شوهد أطباء أجانب بانتظام هناك في سيارات الإسعاف المجهزة للعمليات مع حراس مسلحين. وقد كتبت مصادر أجنبية عن ذلك.

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