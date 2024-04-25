تعطش قادتنا للحرب يعرضنا جميعا للخطر

سوف يلعن التاريخ دعاة الحرب. نحن نريد السلام في غزة وأوكرانيا واليمن والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن يتم تجاهلنا. جيرامي كولبين – The Guardian

كان العالم قبل الحرب العالمية الأولى متعدد الأقطاب ومفتون بالامبريالية وجنون العظمة. وقام السياسيون بتضييق آفاق السلام خطوة بخطوة، وساروا وهم نائمون نحو كارثة عالمية خلفت حوالي 20 مليون قتيل.

واليوم، مرة أخرى، يتعثر قادتنا السياسيون عبر أزمة تلو الأخرى لإقناع أنفسهم بأن الحرب هي الحل الوحيد. والفرق الرئيسي هو أنهم هذه المرة لا يسيرون وهم نائمون نحو الحرب. إنهم يفعلون ذلك وأعينهم مفتوحة على مصراعيها.

على مدى أشهر، تظاهر الملايين منا من أجل وقف إطلاق النار في غزة لوقف الخسائر في الأرواح، وإنهاء دائرة العنف الدائمة ومنع تصعيد أوسع نطاقا. لقد تم تجاهلنا وإهانتنا وشيطنتنا.

وفي الأسبوع الماضي، شنت إسرائيل ضربات صاروخية ضد إيران في صراع سريع الاتساع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وحتى دون مشاركة المزيد من اللاعبين العالميين، فإن العواقب الإنسانية والاقتصادية والبيئية للحرب الشاملة مع إيران ستكون كارثية على العالم بأسره.

ولا نحتاج إلى أن نتخيل السيناريو الأسوأ حتى نتمكن من كبح جماحه. وبينما كانت الحكومة الإسرائيلية تدرس خياراتها رداً على الهجوم الإيراني في 14 أبريل، استمرت القنابل في التساقط على الفلسطينيين في غزة. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، اضطر البشر إلى تحمل مستوى من الرعب ينبغي أن يطاردنا إلى الأبد.

لقد تم القضاء على عائلات بأكملها، وسيواجه الناجون عواقب تتعلق بالصحة العقلية مدى الحياة لأجيال قادمة. كما تم طمس الأحياء بالكامل، وتناثرت الجثث والأطراف. يقوم الأطباء بعمليات بتر الأطراف دون تخدير. يقوم الأطفال بجمع العصي وأوراق الشجر من الأرض وصنع "الخبز" من علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة. إذا كانت الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لا تشكل بالفعل السيناريو الأسوأ، فماذا يشكل ذلك؟

في شهر أكتوبرحذرنا من أننا نشهد بداية الإبادة الكاملة لغزة وشعبها، وناشدنا الزعماء السياسيين على الجانبين أن يعلنوا عن جرائم الحرب التي ترتكب أمام أعينهم. واليوم بدأ بعض الساسة يتراجعون خوفاً من العواقب الانتخابية المترتبة على وحشيتهم. لو كان لديهم أي نزاهة، لشعروا بالحزن الشديد على 34 ألف فلسطيني قتلوا أو تم تجويعهم ودفنهم تحت الأنقاض بسبب جبنهم الأخلاقي والسياسي.

واليوم، يتعلم تلاميذ المدارس أسماء الشخصيات السياسية التي أيدت هذه الفظائع. وفي المستقبل القريب، ستربط كتب تاريخنا أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لوقف هذه المذبحة بالخزي والعار لأنهم اختاروا الهتاف للحرب بدلاً من ذلك.

الأمن الحقيقي ليس بتدمير جارك، بل هو التواصل معه. والأمن الحقيقي هو بتوفير كوكب مستدام. وربما يفتخر الزعماء السياسيون بشوفينيتهم العسكرية، وهم يعلمون أن أبناء شخص آخر هم الذين سيدفعون الثمن. وإذا كان ساستنا يهتمون بالإرث الذي يتركونه وراءهم، فربما يرغبون في أن يسألوا أنفسهم: إذا فشلوا في تمهيد الطريق إلى السلام، فمن الذي سيكون موجوداً ليتذكرهم؟

المصدر: The Guardian

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