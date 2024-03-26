الاتحاد الأوروبي يحاول إرضاء مزارعي بولندا وسلطات أوكرانيا، بحظر استيراد المنتجات الزراعية من روسيا. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

قام المزارعون البولنديون، في 24 آذار/مارس، بإغلاق معبرين على الحدود مع أوكرانيا، لمنع مرور المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي. ما زال الصراع، الذي يعزز موقف المتشككين الأوروبيين حول تصدير الحبوب الأوكرانية، مستمرا. تحاول كييف وبروكسل تخفيف حدته جزئيًا، وتحويل غضب المزارعين البولنديين نحو روسيا. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة الرسوم الجمركية على الحبوب والنفط ومنتجاتها من روسيا وبيلاروس. وبقي على وزراء الزراعة في بلدان الاتحاد الأوروبي النظر في هذا الاقتراح في اجتماعهم في 26 آذار/مارس.

إذا تم اتخذ قرار زيادة الرسوم في هذا الاجتماع، فسيكون لدى بروكسل الوقت لمواجهة الأحداث المهمة. فزمن الانتخابات يأزف في الاتحاد الأوروبي. في بعض البلدان، يجري انتخاب السلطات المحلية. والأهم بينها، بالنسبة لآفاق الاتحاد الأوروبي، ستكون الانتخابات في بولندا: من المقرر عقدها في 7 و21 نيسان/أبريل. وفي يونيو، تأتي الانتخابات في البرلمان الأوروبي. حتى الآن، تتطور الأمور لمصلحة المتشككين الأوروبيين.

تستغل القوى "غير المريحة" للاتحاد الأوروبي (المتشككة في جدوى الاتحاد) عجز بروكسل عن السيطرة على الواردات من دول الاتحاد السوفييتي السابق، التي تقضي على المزارعين في الاتحاد الأوروبي. مثال لافت على ذلك المجر.

لذلك، يصبح تحويل الانتباه إلى الصادرات الزراعية الروسية خطوة انتخابية مهمة، ويبدو أنهم، في قيادة الاتحاد الأوروبي، مستعدون لذلك.

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