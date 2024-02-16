الكونغرس متواطئ في إطالة أمد حرب أبدية لا فوز فيها أبدا

ينبغي للولايات المتحدة أن تتوقف تماما عن التبرع بالأموال لأوكرانيا على حساب المصالح الوطنية. النائب الجمهوري تومي توبرفيل – فوكس نيوز

يقول النائب توبرفيل: لقد أمضيت مباراة السوبر بول محاولًا منع الديمقراطيين، جنبًا إلى جنب مع بعض زملائي الجمهوريين، من التبرع بمبلغ 60 مليار دولار من أموال الضرائب لأوكرانيا، لإطالة أمد حرب أبدية لا يمكن الفوز بها أبدا.

بعد وقت قصير من تصويت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون أوكرانيا، تم بث مقابلة مباشرة مع الرئيس بوتين على شبكة الإنترنت. وقال الرئيس بوضوح إنه على استعداد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

هذا أكثر مما يمكنني قوله لدعاة الحرب في العاصمة. فبعد وقت قصير من تولي بايدن لمنصبه، قال: إن "الدبلوماسية عادت". وبعد أن أصبح في المكتب البيضاوي لم نر ذرة من الدبلوماسية، أو حتى بصراحة، من الكفاءة من جو بايدن منذ ذلك الحين.

كان ينبغي أن تجري محادثات مفاوضات السلام منذ بداية الغزو الروسي، ولكن ها نحن بعد سنوات، لم يفعل جو بايدن أي شيء سوى صرف المزيد من الأموال.

وقال بوتين ليلة الخميس إنه أبرم اتفاق سلام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف القتل، لكن إدارة بايدن أجبرت زيلينسكي بقوة على التراجع عنه. ويتعين علينا أن نحاول القليل من الدبلوماسية ولو لمرة واحدة وأن نوقف القتال، الذي أدى بالفعل إلى مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين والروس على حد سواء.

هناك أوقات ينبغي للولايات المتحدة أن لا تتورط في حرب في الخارج للأسباب التالية:

أولا: نحن مدينون بـ 34 تريليون دولار ونقترض 80 ألف دولار إضافية في الثانية. لقد استنفدت ذخائرنا بالفعل من هبات جو بايدن، ونحن نواجه احتمال نشوب حرب في الشرق الأوسط وفي بحر الصين الجنوبي. نحن مفلسون، وليس لدينا سوى القليل لنظهره مقابل ذلك.

ثانياً: حتى لو كانت الولايات المتحدة مليئة بالأموال، فلا ينبغي لنا أن نتورط في هذه الحرب، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح استراتيجية على المحك في أوروبا الشرقية.

ثالثا: نحن لا نستطيع تمويل كل حرب لمجرد تعاطفنا مع طرف متحارب أو آخر. هناك حروب أخرى تدور حول العالم في الوقت الحالي، لكن وسائل الإعلام لا تهتم إلا بواحدة منها. ويجب على القيادة اتخاذ قرارات صعبة وإعطاء الأولوية لاحتياجات الجميع على احتياجات القلة.

إن بلادنا تواجه مشكلة خطيرة الآن، مع وجود حدود جنوبية مفتوحة على مصراعيها تسمح للأجانب غير الشرعيين والمخدرات والجريمة بدخول بلدنا كل يوم. لقد تم تسليم مدننا إلى المجرمين، وجيشنا لا يستطيع التجنيد، والأسر العاملة تكافح من أجل شراء الغاز والبقالة.

لقد قدمنا لأوكرانيا 120 مليار دولار، ثم شاهدنا الحرب وهي تنحدر إلى طريق مسدود دام لسنوات. إن 60 مليار دولار أخرى لن تغير مجرى الحرب. وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر للوصول إلى هذه النقطة، ولن يحقق ما فشلت حملة عزل روسيا البالغة 120 مليار دولار في تحقيقه.

إن الحجج التي يقدمها تجمع Money Printing Caucus ليست منطقية. حتى أن صحيفة واشنطن بوست نشرت مقالاً زعمت فيه أن خطة إنقاذ أخرى لأوكرانيا كانت فكرة جيدة ــ كمكافأة لصناعة الدفاع الأميركية. يريدون منا أن نتخلى عن أسلحتنا ثم نشتري أسلحة جديدة. ماذا عن تخطي الجزء الأول وشراء أسلحة جديدة لقواتنا؟

إن فكرة ضرورة إطالة أمد قتل الناس في أماكن بعيدة من أجل إثراء مقاولي الدفاع لدينا هي فكرة بغيضة ومتناقضة مع اللهجة الوعظية والأخلاقية التي يتبناها مؤيدو أوكرانيا في العاصمة. وفي أوقات مختلفة، كان هذا النوع من الجدل يدور في غرفة خلفية مليئة بالدخان. كان يُعرف بالتربح. وفي عصرنا يتم طباعته في صحيفة واشنطن بوست. ولذلك لم أصوّت لصالح سنت واحد لتمويل أوكرانيا.

المصدر: فوكس نيوز

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