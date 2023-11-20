أهلا بكم في نيويورك – مدينة الكوابيس!

مع ساسة ليس لديهم رؤية ولا أولويات تغرق نيويورك في مشاكل ستودي بها إلى الهاوية. غريغ غاتفيلد في "فوكس نيوز" يقترح أربع استراتيجيات لإنقاذ نيويورك.

في نيويورك التي يهاجر سكانها منها هربا من الجريمة والضرائب، لم يصوت سوى 11% من سكانها في الانتخابات المحلية. وسيبقى ساستها مرتاحين في مناصبهم.

لا نسمع من الساسة سوى الوعود الفارغة. فقد أعلن العمدة إريك آدامز عن خطة لإعادة البناء والابتكار للنهوض بالمدينة. لكن عندما يقترح العمدة مركزا لتطوير الألعاب الرقمية، أو منطقة ثقافية في جزيرة Governers، فهذه بالكاد تكون ضرورية لمدينة تتجه نحو الهاوية.

يقترح غاتفيلد خطة من أربعة بنود لإنقاذ المدينة. وأول هذه المقترحات هو ردع المهاجرين الباحثين عن مأوى؛ فقد استقطبت نيويورك أعدادا هائلة من هؤلاء على مدار 40 عاما بسبب سياستها الملزمة بإيجاد مأوى للمهاجرين. لكن هل يجب استضافة هؤلاء بالفنادق الفاخرة؟ لماذا لا يتم نصب الخيام أو الثكنات لهؤلاء؟

أما الاقتراح الثاني فهو إيقاف السرقة وجرائم مترو الأنفاق بدلا من التركيز فقط على جرائم القتل والاغتصاب؛ حيث ارتفعت نسبة السرقة من المتاجر إلى 64% في السنوات الأربع الماضية، بينما يقوم المشردون والمعتوهون بترويع الركاب، أو يدفعون أشخاصا إلى مسارات المترو ويرتكبون جرائم خطيرة. ولا يتم التعامل مع هذه الجرائم بجدية.

وهناك مشكلة كبيرة يجب الوقوف عندها وهي مسألة الضرائب الباهظة التي ترهق كاهل الشركات. فالفنادق تخسر أعمالها بسبب ضريبة التشغيل التي قاربت 6%، إضافة للضرائب العقارية الصارمة.

يدور المقترح الرابع حول حماية الجالية اليهودية الكبيرة والتي تبلغ 1.6 مليون نسمة. يرى غاتفيلد أن حماية هؤلاء من الهجمات المتكررة عليهم ضرورة ملحة.

وفي النهاية على ساسة نيويورك تجنب الوعود الفارغة والإنفاق المفرط وتحديد الأولويات كي تخرج "التفاحة الكبيرة" (لقب لمدينة نيويورك) من النفق المظلم.

المصدر: فوكس نيوز

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