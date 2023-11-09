كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المهام الموكلة إلى المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.

وجاء في المقال: رد جنود القوات المسلحة الأوكرانية بإطلاق النار على محاولات مفرزة أجنبية وقف هروبهم من مواقعهم. وصل الفيديو إلى شبكات الإنترنت وأثار تفاعلا قويًا بين المستخدمين. وقد علق الخبير العسكري المقدم المتقاعد من قوات لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، على المعركة بين الجنود والمرتزقة الناطقين باللغة الإنجليزية الذين حاولوا إجبار الجنود الأوكرانيين على العودة إلى المواقع التي غادروها.

وقال ماررتشكو: "لقد سبق أن تحدثنا وإياكم غير مرة عن المرتزقة الأجانب الذين يجري استخدامهم كمفارز على حواجز، وبطبيعة الحال، دحضت الدعاية الأوكرانية كل هذه الحقائق. والآن، تلقينا تأكيدًا آخر.

منذ العام 2014، لاحظنا وجود عدد كبير من الأجانب على خط التماس القتالي. ثم صاروا يأتون إلى هنا كما لو كانوا في رحلة سفاري لإطلاق النار على الروس. الآن، يصل محترفون في الواقع، من منظمات إرهابية ومختلف الشركات العسكرية الخاصة".

لماذا لدينا عدد قليل من الأجانب بين الأسرى؟

يفضل جنودنا عدم أخذ المرتزقة الأجانب أسرى. وحتى من وجهة نظر القانون الدولي، فإن هؤلاء الأشخاص مجرمو حرب. ولذلك، فهم غير مشمولين باتفاقية جنيف الدولية. ونحن، عادة، لا نأخذ هؤلاء المقاتلين أسرى. إنهم يشكلون هدفًا ذا أولوية لجنودنا، وفي 99 حالة من أصل 100 يتم القضاء عليهم. قد يكون الاستثناء هو عندما يكون لدى هؤلاء المسلحين معلومات ذات قيمة أو من سلك الضباط. لكن هذه حالات فردية وتعتمد على الوضع العملياتي.

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