ما حاجة بايدن للسفر إلى فيتنام؟

كتبت نتاليا بورتياكوفا، في "إزفيستيا"، حول المساعي الأمريكية لتجنيد مزيد من الدول ضد روسيا والصين، وما إذا كانت واشنطن ستتمكن من إخضاع فيتنام.

وجاء في المقال: يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة فيتنام. علما بأن الزيارة المرتقبة إلى هانوي، والتي ترغب الولايات المتحدة خلالها في رفع مستوى العلاقات مع هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا إلى شراكة استراتيجية، ستشكل علامة أخرى على رغبة الولايات المتحدة في تعزيز مواجهة الصين، في آسيا، ومع روسيا، إلى حد ما.

وكما ذكرت الخبيرة في مركز آسيان بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، فاليريا فيرشينينا، لـ "إزفيستيا"، فإن الأحاديث عن أن فيتنام والولايات المتحدة بصدد رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة، لكن هذا لم يحدث بعد. وما إذا كانت الدبلوماسية الأمريكية ستتمكن من إحراز تقدم هذه المرة سؤال كبير مفتوح.

يجب أن يكون مفهوما أن نظام الشراكات متعددة المستويات المعتمد في السياسة الخارجية لفيتنام معقد للغاية، وهو يركز بشكل أساسي على الحفاظ على التوازن في العلاقات مع القوى الكبرى.

وأوضحت فيرشينينا أنه على الرغم من المستوى العالي للعلاقات التجارية الفيتنامية الأمريكية، لا تزال هناك تناقضات في العلاقات الثنائية تعوق هذه الشراكة.

ووفقًا لها، لا تميل هانوي إلى الاصطفاف مع واشنطن أو بكين أو موسكو، إنما هي تنطلق من مصالحها الوطنية الخاصة. لذلك، ستلتزم، بكل الوسائل المتاحة، بهذا النوع من الاستقلالية طالما كان ذلك ممكنًا.

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