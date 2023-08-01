احتياطيو الجيش الإسرائيلي يهددون برفض الخدمة

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تصاعد التوتر في إسرائيل بسبب إصلاحات نتنياهو القضائية.

وجاء في المقال: تتصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية في إسرائيل، حيث يهدد جنود الاحتياط بالانسحاب من الخدمة. يؤدي الصراع حول خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إصلاح القضاء إلى مستويات جديدة من العصيان المدني ومخاطر أمنية محتملة.

هذا الشهر، وقّع أكثر من عشرة آلاف جندي احتياطي على رسالة مفتوحة تقول إنهم سيطلبون تسريحهم من الخدمة إذا أقر التحالف الحاكم التشريع الذي صوت عليه الكنيست يوم الاثنين بنتيجة 64: 0. فقد صوت بالموافقة جميع أعضاء الحكومة، بينما قاطعت المعارضة التصويت احتجاجا على ذلك.

السؤال الآن هو ما إذا كان جنود الاحتياط سيفون بهذا الوعد، فموقفهم الجماعي يمكن أن يؤثر بشكل خطير في الاستعداد العملياتي للجيش الإسرائيلي.

وفي الصدد، قال اللواء المتقاعد ونائب وزير الاقتصاد السابق من حزب ميرتس اليساري، يائير غولان: "ليس لدينا خيار آخر سوى رفض الخدمة. حتى الآن، فشلت المظاهرات: لقد قامت الحكومة بخطوة إلى الأمام، رغم كل شيء. سيتعين علينا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. يعرف الناس كيفية تحديد الأولويات. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في حالة ظهور تهديد خارجي. لكن في الوقت الحالي، الأولوية هي الحفاظ على دولة ديمقراطية في إسرائيل والنضال ضد هذه الحكومة".

من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء وحكومته قد استوعبوا تمامًا أبعاد الأزمة التي تتكشف في الجيش. نتنياهو، وهو نقيب سابق في وحدة النخبة بالقوات الخاصة، انتقد بشكل خاص معارضة الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الجيش في ظروف الديمقراطية هو من ينفذ أوامر الحكومة، وليس العكس.

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